Sasso scagliato dal camion rompe il vetro e lo colpisce al torace

MACERATA - Un sasso trasformatosi in proiettile ha infranto il parabrezza e lo ha colpito. Tanta paura per l’automobilista che ieri pomeriggio stava viaggiando lungo la superstrada Civitanova Foligno in direzione del mare. Stando a quanto ricostruito il sasso sarebbe partito accidentalmente da un camion che precedeva la vettura nel tratto compreso tra le uscite di Sforzacosta e Corridonia. Immaginabile lo choc dell’uomo che ha riportato un lieve trauma toracico. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 per prestare le cure all’automobilista, le cui condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni. Naturalmente l’incidente ha provocato conseguenze al traffico: anche perché avvenuto nei pressi di un restringimento di corsia. Lunghe code, naturalmente, e viabilità bloccata per tutta la durata dell’intervento di soccorso.