MACERATA Cosa c’era all’ordine del giorno della scorsa seduta di giunta comunale in grado di mandare su tutte le furie il primo cittadino Sandro Parcaroli? Nulla di particolarmente importante, i soliti patrocini, qualche delibera di seconda fila. Eppure le urla del sindaco sono risuonate in due tempi, non per via dell’eco. «Le decisioni non le potete prendere al posto mio», ha tuonato il primo cittadino agli assessori presenti per l’avvio della riunione, un attimo, anche due, di incertezza con più di un interrogativo a proporsi nelle mente degli amministratori.

La vicenda

Il sindaco non deve aver gradito qualcosa, ma in giunta in molti non sembrano aver capito il motivo dell’irruenza acustica. Il primo cittadino batte i pugni sul tavolo, all’apparenza in legno massiccio che alla prova sembra nascondere però un’anima truciolare. Il sindaco si alza e se ne va, ricompare un paio di ore dopo, ma il clima continua a non essere affatto sereno. La seduta di giunta si scioglie e gli interrogativi fioccano, al pari dei tentativi di ricostruzione dell’accaduto e dei possibili retroscena. Il primo cittadino vorrebbe una giunta “a sua immagine”, ma così sembra non essere.

Il nodo

Ultima occasione di conflitto la registrazione di una puntata della trasmissione Rai “A sua immagine”: la redazione ha chiesto al Comune l’indicazione di un paio di nomi da intervistare per parlare di Torre civica e dello Sferisterio. Nella cortese missiva Rai, indirizzata pare al sindaco, c’era anche il suggerimento di un paio di personaggi maceratesi. La pratica dall’ufficio del sindaco arriva sul tavolo dell’ufficio del turismo e, ultimato il giro delle consultazioni, arriva la determinazione di scegliere uno di quelli indicati. Una scelta che però non sembra trovare condivisione tra gli assessori: nel particolare ad obiettare è l’assessora alla cultura Katiuscia Cassetta che ne avrebbe fatto menzione all’assessore al turismo Riccardo Sacchi.

L’attesa

Sarà interessante vedere chi sarà in piazza per rispondere alle domande della troupe Rai e capire così se ci saranno stati cambi in corsa. Di sicuro ci sarà il direttore artistico dello Sferisterio Paolo Gavazzeni. Quanto al resto, la speranza è che torni il sereno in giunta dopo appunto la sonora presa di posizione del primo cittadino Sandro Parcaroli.