San Severino, prende fuoco la canna fumaria: allarme in fabbrica durante il turno di notte

SAN SEVERINO - Allarme nella notte per un incendio all'interno della fabbrica «La Pizzeria», che produce basi per pizze, a Taccoli, nel comune di San Severino. A prendere fuoco, intorno alle 4.30, la canna fumaria dell'azienda. L'allarme è stato dato dagli operai che avevano iniziato il loro turno di lavoro.

L'immediato intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto ha contenuto l'incendio evitando che le fiamme si propagassero a tutta la struttura. Non ci sono stati feriti ma solo danni la cui entità è in corso di valutazione. L'attività non si è comunque fermata con l'esclusione del forno collegato alla canna fumaria che ha preso fuoco.