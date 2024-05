MACERATA «La viabilità? Nessun cambiamento per il sottopasso di via Roma». A spiegare come si procederà a livello organizzativo a Collevario ora che il cantiere per il nuovo sottopasso sta entrando nel vivo è l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori. Tre, infatti, le fasi che caratterizzeranno la realizzazione dell’infrastruttura, ma quella che impatterà sul traffico sarà solo l’ultima. « Inizialmente non ci sono interferenze con la viabilità ordinaria - spiega l’assessore -. Il lavoro, sia di preparazione del fondo con il livellamento del terreno e sia successivamente della realizzazione dell'infrastruttura dei pali, avviene tutto all'interno dell'area cantiere. Dunque, al di là del transito dei mezzi per entrare nell'area di lavoro, la viabilità resta inalterata sia alla rotatoria che nella sede stradale attuale».

Gli step

Diversa la situazione con gli step successivi: «Man mano che i lavori procedono, solo nel momento in cui si faranno i pali dell'infrastruttura vicini alla strada, ci potranno essere dei momenti in cui è opportuno, per motivi di sicurezza, che il traffico venga alternato o un po’ spostato lontano dalla zona. Ma solo per la sicurezza di chi lavora e degli automobilisti: chiaro che si tratta di una situazione che vedremo comunque in seguito, anche facendo attenzione agli orari di punta». C’è poi la terza e ultima fase del cantiere: quando sarà realizzata tutta l'area nuova: «Dovremo abbassare il livello della rotatoria di circa mezzo metro per fare in modo che lo scivolo del sottopasso sia meno ripido e andremo a lavorare in prossimità della rotatoria. In quel caso verranno apportate delle modifiche ma parliamo di un periodo ancora lontano».

Il terreno

Al momento, quindi, occhi puntati sugli interventi al terreno: «Ora hanno portato i mezzi, fatto il tracciamento della strada con i picchetti in modo da individuare esattamente l'area di intervento del sottopasso e si procede con la preparazione del terreno che essendo collinare va livellato». Sono iniziati questa settimana i primi lavori, quelli relativi al livellamento del terreno asportandone una parte per realizzare lo spazio per posizionare le palificazioni. A seguire si procederà con lo scavo. L’intervento è stato inserito tra quelli strategici della Regione Marche, durante l'assessorato dell'attuale commissario alla ricostruzione. Il progetto - il cui importo dei lavori è di oltre 8 milioni di euro finanziati, per 7,5 milioni da parte del Pnc Sisma gestito dalla struttura commissariale e la parte restante da Rfi – vede coinvolti il Comune di Macerata, la Provincia, Rete ferrovie italiane, l'ufficio speciale della ricostruzione della Regione Marche e l’Anas e permetterà di eliminare il passaggio a livello al chilometro 30+294 della linea Civitanova–Albacina che insiste nella nevralgica arteria del capoluogo. L’altezza del sottopasso sarà di cinque metri per permettere ai mezzi pesanti e di soccorso di percorrerlo. La carreggiata La sezione della carreggiata sarà quella del tipo “strada urbana di quartiere E” con larghezza complessiva utile di 12 metri: due corsie da 3,5 metri per trasporto pubblico locale, due banchine da 0,5 metri, un marciapiede da 1,5 metri e uno da 2,5 metri utilizzabile anche come pista ciclabile.