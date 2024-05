Blitz nel market della droga: trovati 1,6 kg di marijuana e due fucili. Un arresto a Potenza Picena

ANCONA I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Civitanova Marche, hanno tratto in arresto un uomo di origini pugliesi di 45 anni, residente a Potenza Picena. Allertati da alcuni residenti di un continuo viavai di persone dall’abitazione dell’uomo, i militari hanno organizzato un servizio di osservazione e, certi di trovarsi dinanzi ad un’attività di spaccio, hanno fatto irruzione in casa, rinvenendo occultati, in una valigia nascosta sotto ad un letto, dei bustoni contenenti complessivi 1,6 kg di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento, quali bilancino di precisione e numerose bustine in cellophane.

Blitz nell'abitazione del pusher: trovate buste con 1,6 kg di marijuana e due fucili

Nel proseguo dell’attività di polizia, estesa ad un ulteriore immobile risultato nella piena disponibilità dell’indagato che ne deteneva le uniche chiavi di accesso, i militari hanno rinvenuto anche due fucili da caccia calibro 12 illegalmente detenuti, di cui uno con matricola abrasa, perfettamente funzionanti con numerose munizioni.

L’ingente quantitativo di stupefacente sequestrato e la disponibilità di armi clandestine illecitamente detenute dall’uomo, ne faceva scattare l’arresto in flagranza, con conseguente sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.