CORRIDONIA - Tornano in strada i residenti del centro storico per dire no alla sperimentazione del disco orario avviata ormai da una settimana. I promotori della raccolta firme per il no, Selene Tamagno e Luca Pieroni, hanno organizzato per stasera, dalle 21 alle 22.30 circa, un punto di ritrovo ai giardini di viale Trento per proseguire nella sottoscrizione della petizione, i cui numeri hanno preso una decisa impennata. «Sono 350 circa le persone che hanno firmato finora – fa sapere Tamagno –. Chi non potrà essere presente all’incontro potrà contattarci via social e cercheremo di accordarci per incontrarci a raccogliere anche le loro firme».



La situazione