Spaccata dalla parrucchiera: negozio devastato per un bottino di 30 euro

CIVITANOVA – Furto con spaccata nella parrucchieria di Barbara Rossi, tanti danni e caos. L'episodio è avvenuto la notte scorsa, nella parrucchieria Barbara R. che si trova in via D'Azeglio a Civitanova. Ignoti hanno mandato in frantumi la vetrata e si sono introdotti all'interno, nella speranza di trovare qualcosa da portare via. Ma hanno fatto solo danni e confusione, rovistando tra i cassetti e buttando all'aria carte e documenti.

«Stamattina alle 5 mi ha chiamato una mia amica che vive lì vicino, dicendomi che la vetrata del negozio era stata rotta – ha raccontato la nota parrucchiera, molto conosciuta in città non solo per la sua professione ma anche per l'amore profondo che nutre verso i colori della Civitanovese Calcio – Avevo lasciato la serranda appena aperta, giusto quattro dita per intenderci, e sono entrati così. Non hanno portato via niente, se non due o tre pezzi di bigiotteria che valevano sì e no 30 euro».

