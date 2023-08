MONDOLFO Gli inquilini escono per andare alla festa e i ladri entrano nelle abitazioni alla ricerca di ori e preziosi. Doppia incursione dei malviventi nel centro storico mondolfese nel corso del weekend appena trascorso. Segnalati due raid con bottino piuttosto scarso ai danni di due abitazioni a ridosso del centro di Mondolfo, in via Aldo Moro nei pressi del supermercato e in zona via Vandali a poche centinaia di metri dal municipio.

I colpi sono stati commessi in assenza degli inquilini, che non si trovavano in casa in concomitanza con la sagra cittadina “Spaghettiamo” organizzata dall’Avis Mondolfo. Oltre ai danni, gli inquilini hanno riscontrato il solito scenario degli appartamenti messi sottosopra alla ricerca di oggetti di valore e quadri spostati per trovare casseforti che non c’erano. Sono intervenuti per un primo sopralluogo i carabinieri e fra ieri e oggi sarebbero state formalizzate le prime denunce. Pochi giorni fa furti in abitazione erano stati commessi a Fratterosa nell’abitazione del sindaco Avaltroni e nell’appartamento degli anziani genitori, assentatisi da casa per andare a una sagra. Nel caso dell’abitazione trafugata dai ladri in via Aldo Moro a Mondolfo, l’inquilina ha dichiarato che «mi hanno ribaltato la camera e rubato 200 euro. Hanno forzato l’ingresso da una finestra a vasistas. Hanno cercato la cassaforte che non ho, ho trovato un mazzo di chiavi in disuso sul divano. Per fortuna non hanno fatto niente al mio cane. Non so cosa pensavano di trovare, non ho niente di valore. Ero assente dal pomeriggio». Tentati furti sono stati segnalati e commessi nel corso degli ultimi giorni anche nel vicino comune di Terre Rovereche nel centro abitato di Orciano. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, la presenza di una banda composta da tre persone che agiscono vestiti di nero e con zaini in spalla.