PORTO SAN GIORGIO Furto al Marakaibo nella notte tra sabato e domenica. Un malvivente si è introdotto nei locali allo scopo di fare bottino. Distrutta una finestra, attraverso la quale il responsabile si è introdotto nella cucina per portare via quello che trovava.

Un magro bottino, in realtà che si aggira su circa 150 euro, più che altro spiccioli utili all’attività per il resto ai clienti. A quanto emerso, pare che il ladro in questione fosse da solo e che si sia introdotto all’interno dello chalet dopo le 5.30. Ancora una volta, il danno recato è maggiore rispetto al maltolto, con l’ulteriore necessità di sostituire la finestra sfondata. Secondo il titolare del locale, Andrea Serafini non si può neanche attribuire ad un problema di sicurezza notturna ma bensì alla condizione di alcuni giovani che sono allo sbando. Non di rado, è infatti già avvenuto che si introducano nei locali sfondando porte o finestre, solo per portare via alcolici o cibo.