PORTO SANT’ELPIDIO - Hanno tentato di svaligiare un’abitazione, utilizzando arnesi da scasso e chiavi alterate. Per questo sono stati denunciati due albanesi di 21 e 25 anni, con l’accusa di tentato furto in abitazione aggravato in concorso. A portare a termine l’operazione i carabinieri della stazione di Porto San Giorgio, partiti da un servizio di controllo effettuato sul lungomare Gramsci. La pattuglia ha fermato una Fiat 500. I due a bordo sono risultati gli autori di un tentato furto in casa a Porto Sant’Elpidio. All’arrivo dei militari sono scappati, a seguito dell’intervento tempestivo della vittima, che li ha sorpresi in flagrante, proprio mentre stavano rompendo una finestra per riuscire ad entrare.



Gli attrezzi



La perquisizione personale ed all’interno della vettura ha permesso di trovare un giravite di consistenti dimensioni, quasi certamente utilizzato dai due per l’effrazione degli infissi. A completare il quadro indiziario nei confronti della coppia fermata è arrivato il riconoscimento della parte offesa, che ha collegato i due volti alle persone scoperte mentre provavano ad entrargli in casa.



La ferita



La conferma definitiva sulla colpevolezza è arrivata dalle tracce ematiche trovate vicino alla ferita infranta e dalle ferite alla mano che i due denunciati hanno riportato. Come da prassi, il giravite è stato posto sotto sequestro. Sempre per un tentato furto è stato invece arrestato un fermano di 60 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Fermo. L’uomo deve ancora scontare 8 mesi per aver provato a derubare un’abitazione, anche in questo caso a Porto Sant’Elpidio. Gli episodi contestati e già oggetto di sentenza risalgono al 2018. Dopo le formalità, l’uomo è stato trasferito al carcere di Fermo.