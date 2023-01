TOLENTINO - Mette in fuga urlando il ladro entrato nella propria abitazione, nella zona di viale Trento e Trieste di Tolentino. Paura l’altra sera per la donna, che era in casa con il marito, quando si è accorta di un’ombra che camminava al buio in una stanza della casa. E dopo un urlo il ladro ha preso la via della finestra per dileguarsi.

Alla fine il malvivente è riuscito a trafugare qualche monile in oro, una collana e un bracciale, comunque, è in corso da parte i proprietari della casa l‘inventario per capire cosa sia stato rubato. Il ladro, che potrebbe avere avuto dei complici che controllavano la situazione da fuori, è entrato in azione poco dopo le 21 di sabato scorso. Il malvivente sarebbe entrato in azione passando dalla finestra di un terrazzo al piano terra dell’abitazione dopo avere forzato la serratura.

Una volta dentro, in una delle camere della casa, ha iniziato a mettere tutto a soqquadro, ha aperto cassetti, armadi, diverse scatole soprammobili. In quel momento nell’abitazione c’erano i proprietari, moglie e marito. La donna, che era in cucina con il marito, improvvisamente ha notato la porta della camera, dove era il ladro, chiusa quando di solito è aperta. Ecco, allora, che è corsa a vedere e aprendo la porta ha visto un’ombra, a quel punto ha urlato mettendo in fuga il ladro con il malloppo, una collana e un bracciale in oro. Ladro che si è velocemente dileguato passando dalla finestra dove era entrato.



A quel punto i proprietari dell’abitazione hanno immediatamente avvertito i carabinieri della caserma di Tolentino. Immediatamente sul posto è arrivata una pattuglia, ma dei ladri non c’era ormai più nessuna traccia. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per risalire all’autore del furto e dei complici che probabilmente facevano da palo all’esterno della casa.