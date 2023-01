Cinque anni fa la morte di Pamela Mastropietro, il ricordo degli studenti a Macerata

MACERATA - Era il 30 gennaio 2018 quando Pamela Mastropietro veniva uccisa in un appartamento di via Spalato da Innocent Osegnale. Il suo corpo fatto a pezzi ritrovato in due valigie. Per il quinto anniversario dalla morte della 18enne romana, oggi il Blocco studentesco della città ha manifestato con uno striscione e la scritta «Pamela, Macerata non dimentica» proprio in via Spalato dove si trova il monumento dedicato alla giovane.

È invece in programma per domani alle 13, ai Giardini Diaz, un momento di commemorazione organizzato dal Comune. Saranno presenti il sindaco Sandro Parcaroli, la giunta comunale e le autorità civili, militari e religiose. Iniziative che arrivano a pochi giorni dall'udienza del processo bis dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, nel corso della quale la mamma della giovane, Alessandra Verni, ha mostrato nella sua maglietta e in diversi cartelli le foto choc dell'autopsia sul corpo martoriato di sua figlia. La donna ha ringraziato gli studenti con un post sui social.