Ristoratore dei vip derubato: spariti orologi per un valore di 1,5 milioni di euro e 95mila in contanti

Bottino favoloso per i ladri che hanno svaligiato la casa di un ristoratore a Milano: rubati orologi (Rolex e Patek Philippe) per un valore di un milione e mezzo di euro, più 95mila euro in contante. Nel furto sono scomparsi 35 "pezzi" della collezione dell'imprenditore, 71 anni, che abita in via Calvi, vicino a piazza Risorgimento, e che è titolare di cinque società e di un ristorante, nella stessa strada, frequentato dalla Milano bene. Il ristoratore è uscito da casa alle 18 di ieri ed è rientrato verso mezzanotte.

Finestre e porte intatte

Gli orologi, non assicurati, erano custoditi in due cassetti di un armadio e la porta dell'appartamento non risulta forzata. Intatte anche le finestre. L'obbiettivo erano proprio gli orologi perché nient'altro è stato toccato. le indagini sono affidate alla squadra Mobile e al commissariato Monforte-Vittoria.