MONTELUPONE - Un foro sul muro per entrare nel bar, poi fanno man bassa di sigarette, gratta e vinci e monete delle slot machine. A finire nel mirino di due malviventi, giovedì sera, è stato il bar Adria, nell’area di servizio in contrada Aneto a Montelupone. Ancora da quantificare l’intero bottino, ma stando a una prima ricognizione della titolare, Sofiya Fano, ammonterebbe a più di 30mila euro. È stata lei, ieri mattina, a scoprire il colpo.



«Sono arrivata nel bar pochi minuti dopo le 6 - racconta sotto choc - come faccio di solito. Con me c’era anche il fornitore delle brioche. Ho aperto la porta e l’ho fatto entrare, poi sono andata dietro al bancone per pagargli la fornitura e ho visto il buco sul muro e gli ammanchi. Ho iniziato a gridare dalla paura - commenta - poi abbiamo chiamato i carabinieri». Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma per i rilievi e per analizzare i filmati delle telecamere che in parte hanno ripreso i malviventi.

«Dalle immagini - racconta Fano - si vedono i due arrivare a piedi, perché dietro l’area di servizio c’è la possibilità di giungere sul posto indisturbati. Pare che avessero il volto coperto, ma ad un certo punto hanno girato pure le spycam con un bastone e non si vede più niente. Per entrare hanno fatto un buco sul muro dietro al bancone, tra la macchina da caffè e il mobiletto dove tengo le sigarette. Ma non hanno rubato solo quelle: è stato portato via l’intero incasso che avevo lasciato nel registratore, i gratta e vinci e i soldi delle slot machine. Mi ero rifornita proprio giovedì di sigarette e gratta e vinci». Essendo un luogo di passaggio, però, è difficile per la commerciante capire se nei giorni precedenti sia passato qualcuno per studiare il raid.



«Qui vengono tanti turisti. Con la stazione di rifornimento è raro che vengano le stesse persone, ma per aver portato a termine un colpo così organizzato credo che qualcuno debba aver studiato prima la strategia. Sto ancora cercando di fare tutti i conti - aggiunge - ma credo che siano stati portati via almeno 30mila euro, esclusi i soldi delle slot machine che conteggerà la società addetta». Ingenti anche i danni al locale, tanto che ieri il bar è rimasto chiuso. «Abbiamo chiamato i proprietari per sistemare. Noi siamo in affitto. Sono davvero sconvolta - confida piangendo - ho questo bar da undici anni e non mi era mai capitata una cosa simile». Ora sul furto indagano i carabinieri per risalire ai malviventi che - stando alle immagini delle telecamere - sarebbero entrati in azione intorno alle 23.30 di giovedì.