Entrano con il trattore rubato nel centro commerciale: ladri beffati, in fuga a mani vuote

PETRITOLI - Colpo tentato nella notte al supermercato Eurospin a Valmir di Petritoli: ladri beffati, ma si lasciano dietro una scia di danni pesantissimi.



LEGGI ANCHE:

Il piromane torna a bruciare nella notte sulle colline di Cupra Marittima

Pesaro, sbanda e cade in scooter. Ventenne ricoverato in ospedale

Erano circa le 4 della notte scorsa quando alcuni ladri incappucciati, probabilmente tre, hanno dato l'assalto al supermercato Eurospin, sfondando la vetrata di ingresso con un trattore rubato in un'azienda agricola nelle vicinanze. Una volt dentro hanno cercato di dare l'assalto alla cassaforte, ma sono stati costretti alla fuga repentina perchè incalzati dai carabinieri di Fermo e Montegiorgio. I militari erano già in zona per la fuga di alcuni capi di bestiame da un recinto. Gravissimi i danni laciati sul posto dal commando di ladri: tra quelli alla struttura e quelli al trattore di parla diecine di milgiaia di euro.

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA