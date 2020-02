Pesaro, sbanda e cade in scooter. Ventenne ricoverato in ospedale

PESARO - Ventenne sbanda e cade con lo scooter, ricoverato in ospedale in prognosi riservata. È successo nella notte nel quartiere Pantano. ll ragazzo pare abbia fatto tutto da solo, ma le conseguenze sono davvero gravi. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma pare che il giovane, dopo aver urtato il cordolo di uno spartitraffico, abbia perso il controllo del proprio ciclomotore a sia caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni su più parti del corpo, in particolare alla testa. E’ ora ricoverato presso l’ospedale San Salvatore di Pesaro, costantemente seguito dai medici che non si sono ancora pronunciati circa la prognosi. Il giovane non è risultato possessore di patente di guida ed il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro. Sul luogo dell'incidente per gli accertamenti di rito sono intervenuti i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 18:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA