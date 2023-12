OSIMO - Doppio colpo dei ladri mercoledì pomeriggio, nel centro abitato di via Flaminia II salendo da San Sabino a Osimo. Erano circa le 18,45 quando è stato consumato il primo furto in una palazzina di tre piani nella stradina dietro al distributore di benzina, non distante dal gattile comunale e dal deposito delle Poste. In tre, tutti a volto coperto, come poi emerso dalle immagini della videosorveglianza privata, sono saliti su un balcone al primo piano, hanno rotto una serranda per entrare in un appartamento che al momento non è abitato e dove quindi non hanno trovato nulla da rubare.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Un'altra truffa sul web a Jesi: compra sneakers ma arrivano contraffatte (e pure di pessima qualità)

L’irruzione

Così, tramite le scale interne al palazzo, sono saliti all’abitazione al piano superiore dove i residenti in quel momento non erano in casa. Qui hanno usato un frullino per tagliare la cassaforte e portare via gioielli e circa 3mila euro in contanti, consapevoli che nessuno li avrebbe fermati. Evidentemente i ladri avevano tenuto sotto controllo la situazione e sono entrati in azione, scavalcando la recinzione della palazzina e salendo sul balcone, appena qualche minuto dopo che un addetto alla manutenzione della casa si era allontanato finendo il turno di lavoro. Andato a segno il colpo da qualche migliaio di euro, i tre malviventi ci hanno preso gusto ed hanno tentato il bis in una villetta bifamiliare lì accanto. Nella villetta hanno forzato una finestra del bagno al primo piano di un appartamento dove, in quel momento, non c’erano i proprietari. Hanno messo tutto a soqquadro e poi, incautamente, senza poterlo sapere, hanno aperto una porta che comunica con l’abitazione accanto. Qui però c’erano i titolari di casa. Una donna, avvertita l’apertura della porta dal piano di sotto, si è affacciata esclamando “Chi è?”. Si è vista il ladro di fronte che per fortuna, spaventato, si è fatto indietro e ha ripercorso la strada dalla quale era passato far fare irruzione, scappando via nel buio. La signora, sui 60 anni, pur terrorizzata è riuscita a dare l’allarme chiamando famigliari e forze dell’ordine. In questo modo quantomeno ha evitato che il secondo colpo fosse consumato e che i ladri ne provassero altri nei paraggi. Non è riuscita a fornire indicazioni sui tratti somatici dell’uomo che si è vista piombare in casa, perché aveva il volto occultato dal passamontagna e non ha nemmeno proferito parole, dando qualche indicazione sulla provenienza.

I filmati

Dalle spycam private si notano due ladri che fuggono dalla villetta bifamiliare e che salgono a bordo di una macchina che li attendeva lungo la via e dove c’era un complice al volante, che poi è scappata lungo la provinciale tra Osimo e San Sabino. Si tratta di una banda, non di un ladro solitario e sprovveduto. Di professionisti agili visto che sono entrati in azione arrampicandosi fino al primo piano. Quello delle festività natalizie è solitamente un periodo sempre molto sensibile ai furti in appartamento. I ladri approfittano delle ore del tardo pomeriggio o dei giorni di festa, quando solitamente le case sono vuote, per fare irruzione e rubare gioielli e soldi, senza prendere quasi mai di mira altri oggetti di valore, come quelli hi-tech.