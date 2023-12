JESI Prosegue l’attività investigativa del nucleo di polizia giudiziaria del commissariato. Martedì sono stati denunciati un napoletano di 53 anni e un casertano di 56, per truffa in concorso. Vittima un quarantunenne che, dopo aver acquistato un paio di sneakers D&G dal valore di 149 euro in un sito e-commerce e aver pagato la merce in contrassegno, aperto il pacco, si è reso conto che la merce non era corrispondente a quella richiesta. Le scarpe erano infatti di marca diversa, verosimilmente contraffatte e di pessima qualità.

La beffa risale alla fine di ottobre: la vittima, non riuscendo più a mettersi in contatto con il venditore per organizzare il reso, ha deciso di sporgere denuncia in Commissariato. Le indagini hanno permesso di risalire al conto corrente bancario su cui era confluito il pagamento e quindi di rintracciare la coppia campana responsabile. Sempre nella giornata di martedì il personale di polizia giudiziaria e del commissariato, coordinato dal Dirigente Vice Questore dottor Paolo Arena, nell’ambito delle direttive impartite con ordinanza dal Questore, d’intesa col Prefetto, hanno attuato controlli straordinari sul territorio in prevenzione ai reati di natura predatoria e spaccio stupefacenti.

Le ispezioni

Posti di blocco ed ispezioni nelle aree più sensibili della città hanno portato a 65 persone identificate e 33 i veicoli controllati, di cui 17 soggetti positivi e due negativi ai controlli stupefacenti e due bar sanzionati per 1.838 euro. In entrambi gli esercizi sono state riscontrate irregolarità dovute alla mancata esposizione al pubblico degli orari di apertura e chiusura e ad insegne luminose non a norma. Inoltre, uno dei due titolari, non essendo stato grado di esibire il manuale di autocontrollo all’atto dell’ispezione, è stato diffidato all’esibizione entro sette giorni.