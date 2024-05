Auto si ribalta su un fianco a Senigallia dopo lo scontro: conducente ferito

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le ore 9 in via Giordano Bruno a Senigallia per un incidente stradale che ha coinvolto due auto una delle quali si è ribaltata su un fianco. La persona alla guida di quest’ultima è stata curata sul posto dal personale del 118. La squadra a effettuato la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Intervenuta la polizia locale per i rilievi.