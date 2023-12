FERMIGNANO - Ennesimo colpo dei ladri di appartamento nella città metaurense. Escono un’ora di casa, nel pomeriggio di giovedì scorso, verso le 17.30, e quando tornano trovano la cassaforte smurata. Con ogni probabilità i ladri hanno usato un frullino per aprirla, un lavoro a regola d’arte e soprattutto sono andati a colpo sicuro come se i predoni sapessero del forziere.

Nessuno ha visto o quantomeno ha sentito rumori perché i vicini dell’abitazione a schiera erano assenti. Uno di questi è rientrato intorno alle 18 ma non si è accorto di nulla. Non è escluso che i ladri fossero ancora dentro l’appartamento dell’agente immobiliare derubato e siano stati disturbati dall’arrivo del vicino. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i ladri siano entrati da una finestra del bagno, a piano terra. Nell’abitazione, una volta che i proprietari sono rientrati dopo circa un’oretta, si è incappati nel più burrascoso disordine e con il grosso buco dove era installato lo scrigno. Qualche centinaio di euro e oro, soprattutto catenine e bracciali rappresentativi di ricordi affettivi. Un furto molto sospetto perché i ladri puntavano decisamente alla cassaforte nonostante una ricerca spasmodica di beni preziosi anche nelle altre camere. Come abbiano fatto ad uscire dall’appartamento con la cassaforte non si riesce proprio a capire e come siano riusciti soprattutto senza farsi notare in un agglomerato di appartamenti molto popolato, francamente, lascia tanti punti interrogativi. Un palo che li ha avvisati quando è rientrato il vicino? Potrebbe essere. I carabinieri stanno indagando sui responsabili. Con l’arrivo delle feste natalizie il rischio furto nelle abitazioni si fa sentire. Il colpo, a Fermignano, non è il primo da un mese a questa parte: gli ultimi, in ordine di tempo, erano stati tentati in due appartamenti in via Loreto.