Jesi, due etti di cocaina e 40mila euro nella cassaforte: 47enne arrestato. Era già affidato in prova ai servizi sociali

JESI - Era già affidato in prova ai servizi sociali, ma, evidentemente la prova non è andata granchè: 47enne arrestato per spaccio dopo che i poliziotti del Commissariato di Jesi gli hanno trovato in casa più di due etti di cocaina, 40mila euro in contanti e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

I poliziotti avevano visto, in un primo momento, un pregiudicato entrare ed uscire rapidamente da casa del 47enne albanese. Lo hanno fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina: hanno così deciso di perquisire l'appartamento, in collaborazione con i cani Hermes ed Edox del Nucleo Cinofili. In una cassaforte hanno trovato 230 grammi di cocaina e 40mila euro in banconote da 50 e 100, oltre a tutto il necessario peril confezionamento delle dosi: frullatore ancora sporco di sostanza stuefacenti, bilancino e ritagli di cellophane. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso ai domiciliari.