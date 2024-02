Soldi, sigarette, formaggi, alcolici e sterline d'oro: ecco cosa ha trovato la Finanza nei bagagli all'aeroporto Sanzio

FALCONARA - Sigarette e alcolici, magari, ce li può aspettare, così come i soldi in contanti nascosti per aggirare i limiti o i capi d'abbigliamento con marchi contraffatti, ma l'elenco di quanto trovato dalla Finanza e dell'Agenzia delle Dogane nei bagagli dei passeggeri all'aeroporto Raffaello Sanzio è lungo è variegato. Si va dal cibo, tanto cibo, agl stupefacenti fino al viaggiatore sopreso con in valigia alcune sterline d'oro.

