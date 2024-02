Rubano dalle case 130 kg di grondaie in rame: denunciati due fratelli a Serravalle di Chienti

SERRVALLE DI CHIENTI - I carabinieri della stazione di Serravalle di Chienti con l’ausilio delle altre pattuglie di Fiuminata e Fiastra hanno denunciato due fratelli campani per il furto di discendenti in rame.

I due, un quarantenne ed un trentanovenne, sono stati fermati nella frazione Frontillo del Comune di Valfornace dalle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Camerino a tarda notte e sottoposti ad un controllo.

Rubano 130kg di grondaie in rame, denunciati due fratelli

Durante la successiva perquisizione sono stati recuperati cesoie e strumenti utili allo smontaggio delle grondaie in rame oltre a circa 130 kg di oro rosso per un valore di oltre duemila euro.

Successivi accertamenti hanno portato all’individuazione delle abitazioni dalle quali erano state asportate.

Per i due è stattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata mentre la refurtiva veniva restituita ai legittimi proprietari.