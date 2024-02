Manomette un contatore e ruba energia elettrica: la polizia di Ancona denuncia un giostraio per furto aggravato

ANCONA - I poliziotti sono intervenuti nei pressi di piazza Pertini ad Ancona dove è stata segnalata la presenza di un contatore abusivo all'interno di un locale per contatori destinati alle giostre presenti in piazza.



In particolare, durante un intervento di manutenzione veniva notato un contatore allacciato abusivamente, manomesso ed alterato in modo tale da consentirgli di erogare continuamente energia elettrica, senza alcun tipo di sicurezza. Il contatore è stato prontamente rimosso e nel frattempo, seguendo i cavi, è stato accertato dai poliziotti che erano collegati ad un rimorchio adibito a cassa di una giostra lì presente. I poliziotti hanno rintracciato il proprietario del veicolo, italiano di circa 50 anni, e lo hanno denunciato per furto aggravato.