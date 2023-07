Pesaro, colpo grosso nella villetta: i ladri tagliano le casseforti e fuggono con 100mila euro tra orologi e gioielli

PESARO - Colpo grosso in una villetta nelle zona del Boncio-Siligate, a Pesaro: i ladri sono risuciti ad impadronirsi di un ingente bottino in gioielli ed orologi di lusso.

I ladri hanno aproffittato dell'assenza dei proprietari e sono entrati forzando una finestra. Una volta dentro, hanno "attaccato" due cassaforti, sventrate con il frullino. All'intreno un bottino stimato in almeno 100-150mila euro tra soldi in contanti, gioielli ed una collezione di gioielli di lusso. Non solo, i danni provocati sono stati ingenti: i ladri hanno anche rotto la conduttura dell'acqua, tanto che la casa è stata allagata. Sull'accaduto indaga la Polizia.