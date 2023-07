SAN LORENZO IN CAMPO - E’ caduto a terra dal seggiolone e per i traumi riportati un bambino di nemmeno un anno, li compirà tra qualche giorno, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Salesi di Ancona. E’ accaduto ieri nel centro laurentino, intorno alle 13. Il piccolo si trovava a casa, sembra solo con la mamma, mentre il babbo era al lavoro. Con ogni probabilità l’ora della pappa. E’ bastato qualche istante per sfiorare la tragedia. Il piccolo è scivolato dal seggiolone ed è finito a terra. Maa non si conosce con esattezza la dinamica dell’incidente.

Lo spavento della madre

Enorme lo spavento della madre che immediatamente ha allertato il 118. Sul posto si è precipitata un’ambulanza dall’ospedale di Pergola. I sanitari dopo le primissime cure hanno deciso di far intervenire l’eliambulanza da Fabriano. Da quel poco che trapela, le condizioni del piccolo non sarebbero particolarmente gravi. Chiaramente, vista anche l’età, i medici hanno optato per il ricovero all’ospedale pediatrico Salesi del capoluogo regionale. Il piccolo è stato trasportato in ambulanza nell’area camper laurentina, non lontana da dove abita, e qui è salito con la mamma in elicottero.

Il padre rientra dal lavoro

Subito è stato avvertito del fatto il babbo, artigiano, che, fuori paese per lavoro, è rientrato immediatamente. La famiglia ormai da alcuni anni si è trasferita a San Lorenzo in Campo, proveniente dal Sud Italia. L’arrivo dell’eliambulanza nel centro cesanense non è passata inosservata. In tanti sono scesi in strada, nei pressi di via Zara, dove si trovano l’area camper e il campo sportivo comunale, zona nella quale atterra in questi casi l’eliambulanza, per comprendere cosa fosse successo.

Nonostante di origini non laurentine, i familiari del bambino sono conosciuti e stimati e da parte dei conoscenti c’è apprensione sulle condizioni di salute del piccolo. Al Salesi sarebbe stato trasportato per precauzione, per controlli approfonditi e accurati. La speranza di tutti è che torni al più presto a casa col sorriso, pronto a spegnere la sua prima candelina.