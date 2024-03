Bambino di 10 anni scomparso a Catania, ritrovato a Palermo: il piccolo ha percorso circa 200 km

È stato ritrovato a Palermo, in buone condizioni di salute, Mohamed Khalifa, il bambino di 10 anni scomparso in provincia di Catania nella notte tra il 12 e il 13 marzo. Il piccolo tunisino si era allontanato da una comunità di Santa Maria di Licodia (CT) e ha compiuto un lungo viaggio, le cui modalità sono ancora da accertare, visto che la scorsa notte è stato rintracciato nei pressi della chiesa di Santa Chiara, a Palermo, a circa 200 km dal luogo della sparizione.

La situazione familiare

Il bambino è arrivato in Italia insieme alle due sorelle, anch'esse minorenni, senza i loro genitori. Per questo motivo i tre sono stati inseriti in un programma di accoglienza per rifugiati, affidati a un tutor e risiedono in una comunita.

Il ritrovamento

Per trovarlo erano stati lanciati tantissimi appelli sui social dai residenti della comunità di Santa Maria di Licodia ma anche dai paesi vicini. Alla fine il piccolo è stato ritrovato, anche se sarà necessario accertare come abbia fatto a percorrere una tale distanza (circa 200 km) per raggiungere Palermo. Il lieto fine è arrivato grazie al lavoro dei carabinieri del Comando provinciale di Catania coordinato con quello dei militari della Compagnia di Paternò e di Palermo.