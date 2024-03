Bambino di 4 anni cade dal balcone mentre gioca, operato alla testa: è in condizioni disperate

EBOLI - Un bambino di quattro anni è precipitato nel vuoto ad Eboli, in provincia di Salerno, mentre si trovava sul balcone della sua abitazione. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata sabato in località Santa Cecilia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Eboli, coordinati dalla comandante Greta Gentili, il piccolo stava giocando con un secchio quando, per cause ancora non accertate, è finito di sotto.

I soccorsi

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale di Battipaglia.

Considerata la gravità del caso, i medici ne hanno disposto il trasferimento al Santobono di Napoli, dove il bambino è ricoverato in Rianimazione.

Il bambino, ultimo di quattro figli di una famiglia originaria del Marocco, stava giocando con un secchio sul balcone di casa, riporta il Corriere della Sera. I militari hanno anche ascoltato i genitori. E se la pista dell’incidente sembra praticamente certa, il padre e la madre del bambino potrebbero comunque essere coinvolti nell’inchiesta per omessa vigilanza.