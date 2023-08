CIVITANOVA Furto nella scuola elementare di Santa Maria Apparente, malviventi in fuga con i computer. Indagini in corso da parte dei carabinieri per identificare gli autori del raid. Nel mirino è finita la scuola primaria di via Lorenzo Lotto, a Santa Maria Apparente. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata una insegnante che ieri, verso le 9, è entrata nella scuola per delle mansioni di sua competenza.





L’edificio scolastico era chiuso da mercoledì della settimana scorsa. Quando l’insegnante è entrata si è accorta che una delle due porte di ingresso principali era insolitamente aperta. Secondo quanto è stato ricostruito, ignoti si sono introdotti a scuola dopo aver forzato con degli arnesi da scasso la porta. Una volta dentro, hanno individuato le chiavi per aprire la stanza che contiene il materiale multimediale della scuola e lo hanno portato via tutto: alcuni computer, come si diceva. Un colpo da diverse migliaia di euro, secondo una prima stima. Mentre erano nella scuola, i malviventi hanno anche forzato le macchinette che distribuiscono snack e bevande. Ma dentro non c’erano soldi, visto che la scuola elementare è chiusa già da tempo. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono arrivati i carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo di rito all’interno della scuola per raccogliere elementi utili alle indagini.

Ritrovati gli attrezzi





Nelle vicinanze delle macchinette del caffè sono stati rinvenuti due cacciaviti, non particolarmente grandi, che sono stati usati dai malviventi per forzarle e abbandonati poi lì. Le indagini per dare un nome e un volto ai responsabili sono in corso da parte dei carabinieri. Nessuno, comunque, si sarebbe accorto di nulla tra coloro che vivono nelle vicinanza della scuola, visto che prima di ieri non sono state fatte segnalazioni particolari. Non è stato possibile, almeno per il momento, individuare il giorno in cui il colpo a scuola è stato messo a segno. L’edificio scolastico di Santa Maria Apparente, infatti, come si diceva, era chiuso da mercoledì scorso.