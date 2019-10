Civitanova, auto ariete: il negozio di abbigliamento svaligiato in trenta secondi

CIVITANOVA – Usano un'automobile a mo' di ariete e sfondano la vetrata di un negozio di abbigliamento. Rapidamente hanno fatto razzia di vestiti e accessori, tra cui occhiali. Maxi furto, la notte scorsa. Nel mirino di una banda di malviventi è finito il negozio di abbigliamento Vrients, che si trova in via San Luigi Versiglia, a due passi dalla statale adriatica.

Si è trattato di un vero e proprio blitz, messo a segno in trenta secondi. Erano circa le 2 quando i malviventi si sono messi in azione. Hanno portato via un carrello di capi di abbigliamento. Hanno preso anche degli accessori, tra cui gli occhiali, e il cassetto del registratore di cassa. All'interno c'erano un centinaio di euro. Non riesco a quantificare quanto possa essere il valore della merce rubata. Hanno fatto tutto in trenta secondi - dice il titolare -, poi sono scappati via subito».

