Furto con spaccata in una gioielleria, bottino ricco di preziosi e orologi

di Chiara Marinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Furto con spaccata in gioielleria, ladri in fuga con oro e orologi. Il colpo è stato messo a segno ieri notte, intorno alle 4. Nel mirino di una banda di cinque malviventi è finita la gioielleria “Idea Brillante” in via Bologna, a Montecosaro Scalo. Si è trattato di un vero e proprio blitz, i malviventi con il volto travisato hanno agito in un minuto. L’episodio è avvenuto l’altra notte, intorno alle 4. Verso quell’ora una banda di cinque malviventi, a bordo di una macchina, ha raggiunto la gioielleria che si trova lungo la strada provinciale di Montecosaro Scalo.Secondo quanto è stato ricostruito, uno è rimasto in macchina mentre un altro si è messo fermo in mezzo alla strada. Due, invece, hanno cominciato a colpire la vetrata blindata della porta di ingresso della gioielleria, utilizzando un tubo d’acciaio. Il vetro non ha retto e, in questo modo, i ladri hanno fatto un grosso foro sulla porta attraverso il quale uno dei cinque è riuscito a passare. Ha mandato in frantumi i due espositori in vetrina e ha arraffato tutto quello che ha potuto: ciondoli, gioielli e anelli in oro, ma anche alcuni orologi che si trovavano esposti. L’azione è stata fulminea. I malviventi hanno fatto in tempo anche a portare via il registratore di cassa della gioielleria, che però era vuoto. Chi vive sopra la gioielleria ha sentito tutto e ha allertato immediatamente i carabinieri. Qualcuno li ha anche visti scappare via. I malviventi, dopo aver arraffato tutto quello che potevano, sono risaliti a bordo della macchina, una Fiat Punto, e sono ripartiti, facendo perdere le loro tracce. Secondo una prima ricostruzione, hanno portato via una sessantina di pezzi, tra gioielli in oro e orologi, ma il bottino (che è comunque ingente) è ancora da quantificare. Sul posto sono arrivati i militari della locale stazione, che fa capo alla Compagnia di Civitanova, e anche il proprietario della gioielleria “Idea Brillante”, che ha subito provveduto nella mattinata di ieri a far riparare la vetrata di ingresso sfondata. Indagini in corso da parte dei carabinieri, al lavoro per identificare la banda. I militari dell’Arma stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze della gioielleria, ma anche negli svincoli più importanti di Civitanova.