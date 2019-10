I ladri acrobati salgono sul balcone, spaccano la finestra e razziano i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Furto a Castellano, i ladri entrano in casa arrampicandosi sui muri. Passano dal balcone, rompono i vetri della finestra e s’introducono in camera da letto, mettono tutto sotto sopra, rovistano sotto il letto, aprono gli armadi, i cassetti, lasciano la casa tutta a soqquadro con panni per terra, un caos generalizzato.Se ne vanno con un ricco bottino, portandosi via tutto l’oro che hanno trovato in casa. Vittima una donna che ha perso così tutte le collane che aveva o che le erano state regalate, orecchini, bracciali. Un bottino di qualche migliaio di euro. Fortuna, nella sfortuna, che i delinquenti non sono riusciti a entrare nella camera della figlia, così una parte dei beni di famiglia si è salvata.