JESI - Indagini a tutto campo da parte dei Carabinieri del Norm della Compagnia di Jesi per individuare i ladri che nei giorni scorsi sono entrati in una abitazione nel quartiere Tabano, in pieno giorno, salvo poi essere messi in fuga dall’anziana residente entrata all’improvviso nella stanza.

APPROFONDIMENTI FALCONARA La coppia esce ed in casa entrano i ladri, il figlio li mette in fuga: «In tre con zainetto e mascherina»

I carabinieri, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima ed aver eseguito i rilievi del caso, hanno fatto scattare le ricerche in tutta la zona. E’ caccia a due banditi, agilissimi, che sono scappati a forte velocità in sella a una moto di colore bianco. Il volto, travisato da due caschi integrali neri. I due erano stati avvistati già quella stessa mattina del furto aggirarsi nel quartiere. Erano stati notati dai residenti perché gironzolavano senza meta e a velocità ridotta, come se stessero perlustrando la zona e scegliendo l’obiettivo da colpire. Hanno agito in pieno giorno, verso le 10, incuranti della presenza dei residenti. Mentre uno dei due banditi faceva da palo, restando in strada sulla moto a motore acceso, l’altro si era arrampicato sulla facciata dell’abitazione fino al balcone del primo piano. La finestra era stata lasciata accostata per via del gran caldo e di quello hanno approfittato. Il ladro s’è introdotto all’interno della stanza da letto e ha iniziato a rovistare nei cassetti e nell’armadio, sperando di trovare denaro e gioielli. Invece il raid è stato interrotto dalla cagnolina di casa, uno Snauzer nero che sentendo i rumori, ha iniziato ad abbaiare all’impazzata davanti alla porta della camera dove c’era il ladro. Quando la padrona di casa, una 77enne jesina, è andata a controllare, si è trovata faccia a faccia col ladro. Il cane è corso verso il ladro, che senza riuscire a prendere nulla, è fuggito saltando giù dalla finestra alta almeno 4-5 metri. I Carabinieri del Norm, prontamente intervenuti, sono sulle loro tracce. Al vaglio dei militari anche eventuali sistemi di videocamere nel quartiere. Si consiglia massima allerta e in caso di avvistamenti di persone e mezzi sospetti, segnalare subito al 112.