I ladri acrobati passano dal terrazzo e rubano in casa soldi e gioielli

FABRIANO - I ladri hanno preso di mira il Fabrianese. Sono stati segnalati furti anche il giorno di Santo Stefano, (dopo il tentato furto a Marischio, la sera della viglia di Natale con i proprietari che hanno sorpreso un uomo che stava cercando di scavalcare il cancello). Ladri, tra le 18 e le 20, in due abitazioni in via Romagnoli.

Tramite terrazzo sono saliti al primo piano. Una volta dentro sono riusciti a rubare collanine d’oro e denaro per circa mille euro. Il giorno dopo, venerdì, tentato furto, a Melano. In questo caso, però, la banda è scappata poco prima di entrare in azione: è stata vista da alcuni vicini che hanno iniziato ad urlare mentre chiamavano le forze dell’ordine.

