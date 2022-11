JESI - Ladri in azione nella notte tra giovedì e venerdì ai danni del noto ristorante-pizzeria Pepito. Il locale di via Ugo La Malfa è stato visitato dai ladri presumibilmente tra l’1,30 e le 6. Ignoti hanno posizionato un tavolo in corrispondenza di una porta sul retro e, dopo aver accatastato delle cassette di plastica dell’acqua minerale, si sono arrampicati fino al vasistas.

Dopo averlo forzato e aperto, sono sgattaiolati all’interno. Ladri agilissimi, forse anche ragazzini (o ragazzine) a giudicare dalle impronte delle scarpe di piedi piccoli disseminate dappertutto. «Pioveva, il terreno era umido quindi abbiamo trovato tante impronte sia delle scarpe che delle mani, stranamente molto piccoli per essere di uomini adulti», racconta Giuliana Calamante che insieme al marito Lamberto Vignaroli gestisce lo storico locale. I Carabinieri del Norm di Jesi hanno eseguito subito il sopralluogo e repertato le impronte, avviando le indagini. Particolare, tuttavia, il bottino: sebbene abbiano messo tutto a soqquadro alla ricerca di denaro, non trovando che 8-10 euro in spiccioli in cassa («abbiamo subìto nel corso degli anni una decina di furti, non lasciamo più i soldi in cassa») si sono portati via quattro code di rospo che erano pronte per essere cucinate per la cena, iPhone e palmari usati per le ordinazioni. A effettuare l’amara sorpresa venerdì mattina, le addette alla cucina. «Erano arrivate presto per iniziare a preparare – racconta ancora la titolare – quando si sono accorte delle porte aperte, del caos in tutto il ristorante e nella cucina. Mi hanno avvisata, ero al mercato per la spesa, e sono corsa al ristorante». I Carabinieri sono subito intervenuti, i titolari hanno sporto denuncia. Il danno si aggira sul migliaio di euro. Purtroppo non c’erano telecamere. «Sebbene non siamo nuovi purtroppo a furti, ma visto che non teniamo denaro in cassa ed erano alcuni anni che ci lasciavano in pace, abbiamo soprasseduto…ora toccherà rivedere la questione visto che si accontentano anche del cibo e dei palmari con cui lavoriamo».