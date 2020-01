I ladri acrobati schivano l'allarme e fanno razzia di gioielli in due appartamenti

AGUGLIANO - Ancora furti, non c’è pace ad Agugliano. Dopo la villetta saccheggiata lunedì in via San Bernardino - un colpo da almeno 15mila euro - a distanza di 48 ore altri due appartamenti sono stati svaligiati in via Giovanni Paolo II. Spariti gioielli, monili d’oro e ricordi dal profondo valore sentimentale, ma anche economico perché si stima un danno di migliaia di euro.

LEGGI ANCHE:

Blitz dei ladri in Comune. Rubati un quadro, una catenina e i soldi della macchinetta degli snack

Ancona, pestaggio nel salotto della movida: l'aggressore incastrato dalle videocamere e da Facebook

Ladri acrobati, capaci di passare da un piano all’altro arrampicandosi sulle grondaie, ma anche astuti: in una delle abitazioni visitate c’era l’allarme perimetrale inserito, ma loro sono riusciti a non farlo scattare, muovendosi con discrezione. Il doppio colpo è avvenuto tra le 17,30 e le 19,30 di mercoledì, quando i proprietari non c’erano e fuori era buio. Hanno iniziato dall’appartamento al piano terra: si sono intascati diversi gioielli, ma non ancora soddisfatti hanno deciso di salire al secondo piano, servendosi della grondaia. Qui hanno trovato la serranda sollevata e trapanato gli infissi in legno. E rubato anelli, orecchini, collane d’oro, gioielli di un certo valore economico, ma soprattutto sentimentale: i ricordi di una vita. Ladri furbi ed esperti perché si sono accorti che la zona della cucina e del soggiorno, a cui si accede oltrepassando la porta blindata all’ingresso, era coperta dall’allarme perimetrale: lì, infatti, non hanno messo piede per evitare che scattasse l’antifurto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA