ASCOLI - Dopo due anni di stop, torna la festa dell’Epifania nel capoluogo piceno. Tra le varie iniziative che l’amministrazione comunale e le associazioni stanno allestendo per le prossime ore ne spiccano soprattutto due: la tombola nei luoghi d’arte e la tradizionale discesa delle befane da Palazzo dei Capitani.



Il primo dei due appuntamenti è fissato per oggi e avrà luogo al Forte Malatesta a partire dalle ore 16.30. Ad organizzarlo saranno i musei civici mediante un evento pensato proprio per i bambini in occasione della festa dell’Epifania. Per loro la Befana arriverà in un ambito artistico, in un contesto storico in cui gli intervenuti saranno coinvolti all’interno di una delle strutture più suggestive della città, insieme alle loro famiglie. I partecipanti, che debbono essere di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, potranno prendere parte ad un pomeriggio costruito in varie fasi. All’inizio, i visitatori potranno cimentarsi insieme ai genitori in un divertente laboratorio. L’anziana signora con la sua lunga scopa e il suo strano aspetto, nell’occasione svelerà ai presenti le antiche leggende e le storie che hanno caratterizzato in passato il Forte, attraverso una singolare visita animata. A seguire, tutti i giovanissimi presenti potranno prendere parte al tradizionale gioco natalizio, in uno scenario magico e insolito, al termine del quale non mancheranno piccoli doni per tutti. Si tratta di un modo diverso per festeggiare l’Epifanìa, unendo la conoscenza di un luogo medievale pieno di storia e di arte con il gioco e la tradizione, per partecipare al quale è necessario prenotarsi: 0736-298213 o al 333-3276129.

L'appuntamento in centro



Il giorno successivo, l’appuntamento sarà nel salotto cittadino dove, nel corso della mattinata e nel rispetto di una tradizione iniziata 20 anni fa, le vecchiette si caleranno dal balcone di Palazzo dei Capitani. A partire dalle ore 11, l’Arengo darà vita ad uno spettacolo che negli anni scorsi è riuscito ad attirare oltre 5mila persone. Anche stavolta, in relazione ad eventuali condizioni meteo favorevoli, piazza del Popolo potrebbe far nuovamente registrare il tutto esaurito. L’iniziativa vedrà una decina di simpatiche vecchiette, incarnate da funamboli professionisti, a cavallo di una fune arrivare sino allo sterminato pubblico sottostante, che riceverà dalle Befane acrobatiche doni e gadget, grazie alla distribuzione di calze contenenti anche dolcetti offerti dagli sponsor della manifestazione. Così come era già accaduto nelle edizioni precedenti con i sindaci Piero Celani e Guido Castelli, anche per questa edizione della giornata dell’Epifanìa nel salotto cittadino il primo cittadino Marco Fioravanti si vestirà da Befana e, coraggiosamente, si calerà dalla loggetta di Palazzo dei Capitani. L’evento permetterà anche di ricordare l’imprenditore recentemente scomparso Walter Calcagni, colui che grazie all’agenzia “Simbiosi” aveva curato l’appuntamento negli ultimi anni. «Si tratta di un appuntamento di grande richiamo, che piace a grandi e piccini e che è certamente agevolato dallo splendore della nostra piazza» ha detto in merito l’assessore Monia Vallesi, che con il sindaco ha voluto fortemente il ritorno della festa della Befana.