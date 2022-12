ANCONA - Sarà un quartiere dove buona parte delle attività commerciali è gestita da stranieri, ma è anche vero che al Piano c’è ancora chi decide di investire il proprio futuro ritenendolo una fetta di Ancona in grado di sostenere certi investimenti. Il riferimento non può che andare a Eleonora Fratta, una 37enne che proprio al Piano, per la precisione in via Macerata 6, ha deciso di aprire un negozio di abbigliamento.

Il target



Il nuovo punto vendita si chiamerà Elly Curvy World, un negozio destinato a ritagliarsi una precisa clientela: «Da noi la clientela troverà le taglie dalla 46 alla 70 - ha precisato Fratta - Andremo a soddisfare le esigenze di tutte le fasce di età, adolescenti comprese. Le donne che sono in sovrappeso spesso trovano difficoltà a trovare i capi di abbigliamento, ma sopratutto si ritrovano a fare i conti con la mancanza di taglie. A volte si trova la gonna ma non la giacca o viceversa, per non parlare poi di tanti punti vendita che per scelta commerciale non trattano le tagli forti».

E allora chi entra in questi negozi «si sente dire prima ancora di chiudere la porta che non sono disponibili taglie calibrate. Chi è in sovrappeso sa benissimo che queste risposte fanno male all’anima anche per il fatto che dietro quei chili di troppo a volte si nasconde un disagio ma anche un problema di salute non semplice da risolvere». Il negozio verrà inaugurato oggi alle 16. All’interno, oltre ai capi di abbigliamento, saranno disponibili accessori e un servizio di sartoria. Un punto vendita destinato a rompere gli schemi: «Ditemi tutto ma non voglio sentire che le persone in sovrappeso devono vestire di scuro per apparire più magre. Da noi ci saranno capi di colore scuro ma anche capi colorati e a fantasia in grado di dare gioia e felicità a chi li indossa. In negozio abbiamo diverse aziende del settore ma la politica che porteremo avanti sarà quella di premiare le aziende del territorio, in ambito regionale sia per l’abbigliamento che per gli accessori in genere, bigiotteria compresa».