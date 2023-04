MAROTTA - L’obiettivo è essere al centro di una nuova valle dell’abbigliamento e della moda. Un gruppo che prevede investimenti e assunzioni. C&S, azienda di Perugia, entra nella proprietà del marchio Siviglia insieme alla famiglia Bianchetti, che rimane co-proprietaria con le funzioni principalmente di ricerca e sviluppo stile. Pantaloni di alta qualità e made in Italy, il brand marchigiano Siviglia apporta a C&S un patrimonio di capacità sartoriale e costruzione del prodotto.

La nascita nel 2006

Nato a Marotta nel 2006 dalla famiglia Bianchetti, Siviglia è una realtà che dal suo ingresso nel mercato ha vissuto un rapido successo commerciale grazie all’intuizione dell’iconico pantalone dagli inserti di tessuto a metà coscia ispirato ai cavallerizzi spagnoli, da cui il nome che richiama il capoluogo andaluso.

E’ proprio Sauro Bianchetti a commentare l’operazione: «E’ un passo importante. Ci sarà una grande ripresa che in parte è già iniziata perché abbiamo registrato un incremento di ordini del 30%. E l’obiettivo è quello di fare ancora meglio attraverso un partner forte come C&S».

La disavventura giudiziaria

Lo scorso novembre la famiglia Bianchetti di Marotta, titolare dei marchi d’abbigliamento Siviglia, era stata assolta dall’accusa di bancarotta distrattiva e preferenziale dopo il fallimento della loro società One Way. «Volevamo riprendere quello che era stato rallentato per vari motivi – continua Bianchetti - Abbiamo una nuova credibilità ed è convinzione di tutti un rilancio del marchio. L’operazione con C&S significa unire i tratti distintivi delle due compagini: organizzazione, network produttivo e stile. Un matrimonio che sta motivando la forza vendite e che porterà risultati positivi in Italia e all’estero. Ripartiamo forte con un partner giusto, pronti a investire in innovazione e prodotto».

Il valore per il territorio

«Vogliamo essere un punto di riferimento nella nostra zona dal punto di vista dell’abbigliamento - puntualizza Bianchetti -, questa operazione genererà assunzione di personale e lavoro per tutto l’indotto e i vari fornitori mai abbandonati. Possiamo contare su diversi gruppi per produzione, lavanderia, stireria: laboratori che impiegano oltre un centinaio di dipendenti. Il rilancio è solo iniziato».

Federico Corneli di C&S, delinea la rotta su cui proseguire: «La partnership con la famiglia Bianchetti si pone l’obiettivo di rilanciare il brand attraverso una strategia valoriale e di riposizionamento nel mercato sia domestico che internazionale, facendo leva sui valori che hanno fatto del brand Siviglia in passato, uno dei più importanti nel mercato italiano».

Gli altri brand

Per C&S questa acquisizione rafforza il contatto diretto con il retail, andando ad affiancarsi ai marchi Haikure, Pdf e altri in fase di definizione, e potrà generare un interscambio proficuo con le divisioni Style services luxe e Style services denim, attraverso le quali C&S si configura come partner d’eccezione per tutti i brand che scelgono di affidarsi alla sua esperienza nel mondo di jeans, lusso e formalwear. La linea di Siviglia è costruita su capispalla, pantaloni e jeans con vestibilità e stile lineare. Attenzione anche alla scelta di materiali e accessori, al packaging e alla riduzione dell’impatto ambiental.