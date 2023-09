CIVITANOVA Entrano in un negozio di abbigliamento, prendono soldi e merce e scappano con un bottino di oltre 5mila euro. Raid dei ladri nella notte tra giovedì e venerdì in via Carena. Nel mirino dei malviventi il negozio di abbigliamento Land Art. Stando a quanto ricostruito, i ladri sarebbero entrati dal magazzino, dove sono riusciti ad aprire una finestra, forzando prima le sbarre di protezione. Una volta entrati, si sono diretti nel negozio - nonostante la presenza di allarme e telecamere - dove hanno fatto man bassa di capi di abbigliamento.

I malviventi hanno scelto giubbotti, pantaloni e calzature della nuova collezione. Portato via pure il denaro contante che si trovava nella cassa e alcuni telefoni e tablet del negozio. Il valore del bottino non è stato ancora quantificato con esattezza, ma supererebbe i 5mila euro. A dare l’allarme, venerdì mattina, sono state le commesse del negozio. All’interno dello spazio di vendita non si sono accorte di nulla, ma una volta scese in magazzino hanno trovato la finestra aperta e il locale a soqquadro.



Indagano i carabinieri della Compagnia di Civitanova per risalire agli autori del furto. Saranno analizzati anche i filmati delle telecamere di sorveglianza.