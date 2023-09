Chicchi grandi come noci, la grandinata scuote l'entroterra della provincia

SARNANO - Temporali in provincia e una breve ma intensa grandinata nell’entroterra. Era stato previsto ed è arrivato puntuale il maltempo nel Maceratese. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono stati chiamati per pochi centimetri di acqua in alcuni scantinati a Sarnano. Più tardi poi, nella stessa zona, si è abbattuta una violenta grandinata con chicchi grandi come noci che hanno interessato pure la zona di Pian di Pieca.