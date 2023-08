FERMO- Grandinata ieri pomeriggio verso le 16 in diverse zone dell’entroterra del Fermano. Il cielo nel volgere di pochi minuti è diventato scuro e sono caduti chicchi grandi come palline da ping pong che si sono abbattutti su diversi territori comunali, da Montefalcone Appennino a Monte Vidon Corrado.

In molti hanno provato a mettere in salvo le auto per evitare danni. La grandinata è stata intensa ma è durata pochi minuti. Temporali sparsi qua e là che hanno colpito anche la costa, sferzata dal vento e dalla pioggia. Verso le 18 è tornato il sole. In generale ieri poca gente al mare perché anche al mattino l’aria era piuttosto fresca e poco adatta alla giornata di tintarella.