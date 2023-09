Perde il controllo dell'auto che si schianta contro i cassonetti della spazzatura

MACERATA - Incidente stradale oggi pomeriggio in via Diomede Pantaloeni, nella zona del centro di Macerata. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto condotta da un uomo di nazionalità albanese è finita fuori strada, schiantandosi contro alcuni cassonetti della spazzatura. Immediatamente è stato dato l’allarme. Sul posto nel volgere di pochi minuti sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente. Con loro anche i colleghi della Volante della questura e una pattuglia della Guardia di finanza. Per fortuna non ci sarebbero stati feriti. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti avrebbe fatto tutto da solo. Come da prassi l’uomo è stato sottoposto all’etilometro.