MACERATA - Si è spento a 85 anni l’avvocato Aldo Cingolani. Il professionista del foro di Macerata era molto conosciuto per il suo modo di lavorare con passione e dedizione, mettendo al primo posto i suoi clienti. Accanto all’impegno per la professione anche le sue grandi passioni: la fotografia, e pure il calcio e il tennis, due sport nei quali si cimentava con ottimi risultati. Lascia la moglie Paola e i figli Stefano e Massimiliano. I funerali sono in programma per domani pomeriggio alle 16.30 nella chiesa dell’immacolata.