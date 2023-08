ANCONA Dal caldo afoso con picchi di 37 gradi, a temperature sotto la media stagionale, precedute da temporali e grandine. Una repentina meteo-metamorfosi che si consumerà nel giro di 24 ore. Colpa di “Circe”, come hanno ribattezzato la perturbazione che tra domani e sabato interesserà anche le Marche. Per oggi intanto, godiamoci un’altra giornata di bel tempo, anche se c’è da fare attenzione, specie per anziani e persone fragili, agli effetti del caldo eccessivo. Il bollettino per le ondate di calore diffuso dalla Protezione civile regionale annuncia per oggi un livello di pericolosità da bollino arancione per cinque delle nove città monitorate (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli e Fabriano) mentre per le altre l’allerta da caldo sarà gialla.



La depressione



Tutt’altro scenario da venerdì, quando anche le Marche - come confermava ieri il bollettino Agrometeo dell’agenzia regionale Amap - saranno raggiunte da una depressione che «scompiglierà la stabilità italiana provocando precipitazioni nelle giornate di venerdì e sabato». I fenomeni, informano i meteorologi dell’Amap, potranno assumere carattere molto intenso, «innescati dallo spiccato contrasto termico che verrà a crearsi fra l’aria calda risucchiata dai quadranti meridionali nella fase pre-frontale e quella ben più fresca di origine nord oceanica». Se ancora oggi il caldo è destinato a farsi sentire, con afa diffusa e picchi di 37 gradi a Pesaro e 36 ad Ascoli Piceno, per sabato le temperature saranno scese su valori inferiori alla media. Il quadro meteo peggiorerà già dal mattino di domani, con un aumento della nuvolosità da nord-ovest, destinata a divenire più corposa nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni sono attese dalla tarda mattinata, con rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, in movimento dalla fascia appenninica verso quella costiera. I fenomeni saranno in attenuazione, circoscritti verso sud-est tra il pomeriggio e la serata. Le temperature sono previste in netto calo nei valori pomeridiani e serali. Tra i fenomeni previsti per domani, c’è il rischio di grandinate e forti colpi di vento.



Rovesci e piovaschi



Anche la giornata di sabato 5 agosto sarà segnata da instabilità, con nuvolosità irregolare mattutina, più intensa con l’approssimarsi delle ore centrali, poi in generale dissolvimento da nord nella seconda parte del pomeriggio. Sono previsti rovesci e piovaschi soprattutto tra le ore centrali e pomeridiane, più probabili sul settore centro-meridionale con la possibilità di residui temporali sui Sibillini. Le temperature saranno ancora in sensibile diminuzione. Le previsioni annunciano un miglioramento già domenica 6 agosto, con cielo sereno per buona parte della mattinata, mentre verso metà giornata si assisterà ad un aumento della nuvolosità da ponente, in maniera più estesa sulle province a nord. Non sono escluse piogge sparse sul pesarese-urbinate nella seconda parte della giornata, mentre le temperature massime sono in recupero.



Calo termico



L’effetto più avvertibile del passaggio del ciclone “Circe” sarà il crollo delle temperature, che i meteorologi del sito 3Bmeteo quantificano dai 5 ai 10°C in meno rispetto alle giornate precedenti. «Dopo un giovedì pienamente estivo e con caldo in intensificazione sotto la spinta dei venti sud-occidentali (fino a 34-36°C nelle valli e in pianura), tra venerdì e sabato - sono le previsioni per il centro Italia - la rapida perturbazione nord-atlantica determinerà un deciso calo termico».