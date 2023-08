Domani caldo da bollino arancione, poi pioggia, grandine e vento. Anche le Marche saranno investite dal ciclone scozzese. Le previsioni del tempo

Ancora caldo e afa (domani bollino arancione su Ancona, Ascoli, Fabriano, Macerata e Pesaro dove i gradi percepiti saranno 37) ma il bel tempo è agli sgoccioli anche nelle Marche. Al suo posto grandine e bufere di vento. Nel corso di questa settimana l'Italia sarà spazzolata dal maltempo con temperature di colpo autunnali. Colpa del ciclone che in arrivo dalla Scozia. Porterà pioggia al Nord, poi al Centro e infine al Sud.

L'evoluzione

Giovedì notte allerta arancione per il forte vento in diverse zone della montagna e della collina emiliano-romagnola con le previsioni che danno sulle zone di crinale dell'Appennino venti che potrebbero raggiungere un' intensità di burrasca forte, tra i 75 e gli 88 chilometri orari. Pioggia attesa in Liguria, sull'alta Toscana e in Friuli Venezia Giulia.

Previsioni meteo per venerdì 4 agosto 2023

Venerdì atteso maltempo forte in Toscana, Marche (soprattutto nel pomeriggio e notte per quanto riguarda la fascia costiera) e Lombardia. Nel dettaglio - secondo il sito della Protezione civile delle Marche - cielo irregolarmente nuvoloso con aumento delle nubi cumuliformi dalla tarda mattinata e nuvoloso nel pomeriggio.

Previsioni meteo per sabato 5 agosto 2023

Sabato giornata coperta, con pioggia prevista soprattutto nel centro sud della regione. Cielo irregolarmente nuvoloso per nubi cumuliformi in ingresso dal mare dalla tarda mattinata. Precipitazioni dalla tarda mattinata rovesci o temporali sparsi. Fenomeni in completo esaurimento in serata. Temperature in diminuzione. Venti nord-occidentali di brezza tesa o moderati lungo la costa. Mare mosso