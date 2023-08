Meteo, maltempo nel Nord-Est: arriva la tempesta Patricia. Fino a 15 gradi in meno. Il meteorologo: «Rischio grandine ed eventi estremi». E nelle Marche?

Aspettando Circe c'è già in coda Patricia. Meteo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, le previsioni (con un occhio a quello che potrebbe poi arrivare nelle Marche). Sta per colpire anche l'Italia la tempesta Patricia e il clima cambierà: arriverà una nuova ondata di maltempo che porterà temperature autunnali, ma non solo: nel nostro Paese sono previste grandinate e aumenta il rischio di eventi estremi. In Francia è gia arrivata. Ed è da lì che prende il nome. «È la coda del ciclone Circe», spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo. Gran parte dell'Europa è in allerta. Un bagnante a Ouessant è morto e anche in Spagna è scattato l'allarme: qui si attendono venti molto intensi e temperature particolarmente fredde.

Tempesta Patricia, quando arriva in Italia?

Sull'Europa è attiva una tempesta atlantica di chiaro stampo autunnale che sta portando pioggia e soprattutto forte vento, con raffiche anche di oltre 80-90 chilometri orari tra Germania, Francia, Olanda, Danimarca, Isole britanniche. Assistiamo inoltre a un netto calo delle temperature, che si stanno portando sotto le medie del periodo. La quota di questa perturbazione raggiungerà anche l'Italia, progressivamente nelle prossime ore, a partire dal Nord, dove tra stasera e domani avremo per l'ennesima volta rovesci e temporali sparsi localmente, anche di forte intensità.

Maltempo, Nordest nel mirino

Raffiche di vento, in particolare tra Lombardia, Nordest e Levante ligure. Con rischio di locali grandinate.

In particolare, nella giornata di venerdì temporali anche violenti raggiungeranno a macchia di leopardo il centro, con rischio grandinate e colpi di vento. Sarà colpita la Toscana orientale, l'Umbria e le Marche, ma successivamente anche il Lazio Interno ed Abruzzo e nella notte tra venerdì e sabato e successivamente sabato. Questi temporali raggiungeranno anche il Sud Italia.

Es una borrasca inusualmente profunda para agosto. Además, entre Patricia y el anticiclón de las Azores se creará un pasillo de vientos fríos del noroeste, que provocarán un acusado descenso térmico. El jueves y viernes sean días fríos para la época en el norte peninsular.

(2/2) pic.twitter.com/gd7bCSt0lc — AEMET (@AEMET_Esp) August 2, 2023

Previsioni per sabato e domenica

Sabato instabile al Centrosud e al Nordest, mentre sul Nord Ovest il tempo sarà in netto miglioramento. La domenica, infine, si prevede ancora moderatamente instabile sui settori del Nord Est e sul Triveneto. Ci aspettiamo qualche nuovo rovescio o temporale più soleggiato sul resto d'Italia, ma con qualche nuovo acquazzone, non escluso sulle aree interne del Centro-Sud al pomeriggio.



Rischio frane

Possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi In caso di temporali su tutta la Regione lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.

Temperature in calo

Attenzione, perché, come anticipavamo prima, soprattutto tra venerdì e sabato le temperature saranno in netto calo anche al Centro-Sud, dove si potranno perdere fino a otto dieci gradi, con deciso rinforzo dei venti di Maestrale, Tramontana, Maestrale che potrà soffiare con raffiche anche di 90-100 chilometri all'ora sulla Sardegna, la Corsica e la Sicilia, ma progressivamente anche tra Calabria e Ionio e, in misura minore, sul resto del Centro-Sud.