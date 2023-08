Marche, pericolo temporali in tutta la regione: allerta meteo arancione per la giornata di domani

ANCONA - Uscito in queste ore il nuovo bollettino allerta meteo della Regione Marche e della Protezione Civile Regionale, valido dalla mezzanotte di domani, venerdì 4 agosto, fino alla mezzanotte del giorno dopo, sabato 5 agosto. Nel documento allerta di colore arancione in tutte le province marchigiane, cioè allerta temporali, ma non solo. Diramata anche l'allerta gialla idraulica.

Le allerte

La criticità arancione per temporali e quella gialla idraulica saranno valide dalle ore 12 alle ore 24 di venerdì 4 agosto. Mentre dalla mezzanotte alle ore 12 di domani ci sarà un'allerta gialla per temporali. E' una «fase di preallarme» si legge nel bollettino della Protezione Civile Marche, sottolineando massima allerta durante il fine settimana.

