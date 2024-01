Allarme mareggiate sulle Marche: nuova allerta gialla. Neve prevista sulla colline, rischio gelate. Ecco le previsioni per il weekend

Ormai il giallo sta diventando il colore ufficiale delle Marche. Sesta allerta meteo (gialla) nei primi 18 giorni del 2024: l'allarme, oltre che per il vento, questa volta sarà per le mareggiate. Dalle ore centrali di venerdì 19 gennaio è previsto un rinforzo del vento lungo la fascia costiera ed una rotazione da nord-est, con raffiche che nella zona di allerta 2 (quella che per intenderci va da Gabicce fino a Marotta), potranno raggiungere l'intensità di burrasca (62-74 km/h). Contestualmente, è previsto un rinforzo del moto ondoso, con mare molto mosso o, al più, agitato.