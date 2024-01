Ancora allerta meteo: vento di burrasca e mareggiate con onde fino a 2.5 metri sulle coste delle Marche

ANCONA - Prolungato ed esteso l'allerta meteo: oggi erano previste mareggiare e vento forte nel Pesarese, domani (sabato 20 gennaio) su tutta la fascia costiera delle Marche. L'allerta è valido per tutta la giornata di sabato 20 e per tutta la fascia costiera - collinare della regione: annuncia venti nord-orientali con raffiche fino a vento forte o burrasca (62-74km/h). Le raffiche interesseranno i comuni della fascia costiera e quelli confinanti. Su tutto il litorale, poi, è previsto mare "molto mosso" (onde da 1,25 a 2,5 metri). Le precipitazioni interesseranno la prima parte della giornata e saranno a carattere di piovasco o breve rovescio. Il limite della neve scende fino a quote collinari, intorno ai 500 metri.

Le previsioni per domani

Cielo nuvoloso nella prima parte della giornata con schiarite sempre più ampie a partire dal settore settentrionale e prevalenza di sereno nel pomeriggio.

Durante la notte ed al primo mattino sono previste precipitazioni deboli sparse anche a carattere di breve rovescio con limite della neve attorno ai 500m. Fenomeni in esaurimento in mattinata. Temperature in diminuzione.